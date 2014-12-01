В Раду подали законопроект про роздержавлення друкованих ЗМІ
Народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» Микола Томенко та від «Батьківщини» Олександр Абдуллін зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», який визначає механізм реформування друкованих ЗМІ, заснованих органами держвлади, іншими держорганами та органами місцевого самоврядування.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Томенка.
Проект закону визначає способи реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій, надання державної підтримки реформованим друкованим ЗМІ місцевої сфери розповсюдження.
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Як відомо, у Верховній Раді минулого скликання Комітет з питань свободи слова та інформації рекомендував парламенту ухвалити законопроект про реформування друкованих ЗМІ, проте при голосуванні за повторне друге читання не вистачило голосів, оскільки не проголосувала, зокрема фракція ВО «Свобода».
Томенко нагадав, що необхідність роздержавлення друкованих ЗМІ є не лише зобов’язанням перед європейськими структурами, а й складовою коаліційної угоди у ВР VIII скликання.
На сайті парламенту тексту законопроекту поки що немає.