Турчинов: Путін використовує агресію в Україні як "таран проти Європи"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що «єднання Європи зараз - це єдиний щит для стримування агресії Путіна».

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що президент РФ Володимир Путін використовує агресію проти України як таран проти Європи, провокуючи розкол серед країн Євросоюзу.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це Турчинов сказав на зустрічі з міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили загострення ситуації на сході України у травні з боку російсько-терористичних угруповань.

«На українсько-російському кордоні зафіксовано надмірну концентрацію російської армії», - сказав Турчинов, додавши, що Керченський міст дає РФ можливість оперативно перекидати свої збройні сили на південь.

«Путін використовує агресію проти України як таран проти Європи, провокуючи розкол єдності країн ЄС», - наголосив секретар РНБО, додавши, що «єднання Європи зараз - це єдиний щит для стримування агресії Путіна».

За його словами, російська агресія - це намагання зруйнувати підвалини світової архітектури безпеки, яка склалася після Другої світової війни.

Також співрозмовники обговорили питання щодо не тільки продовження, але й посилення санкцій проти РФ.

За словами Лінкявічюса, Литва підтримувала і підтримуватиме Україну на шляху до європейської інтеграції.

«Литва - вірний і надійний друг України», - наголосив міністр.