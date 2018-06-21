Порошенко закликав Путіна звільнити українських заручників

Порошенко також нагадав Путіну про необхідність виконання Росією "Мінська".

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з главою РФ Володимиром Путіним.

Глава української держави закликав звільнити українських заручників, які утримуються в російських в'язницях та на окупованих нею територіях, передає прес-служба Порошенка.

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Президент України також наголосив на важливості допуску уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців.

"Порошенко наголосив на необхідності виконання Росією безпекової частини Мінських домовленостей. Було також наголошено на важливості активізації роботи в нормандському форматі з метою узгодження концепції розгортання на окупованій частині Донбасу міжнародної миротворчої місії ООН", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові обговорили питання обміну утримуваних осіб.