Після розмови з Порошенком Путін скликав Радбез Росії

З членами Радбезу Путін обговорив телефонну розмову з Порошенком і ситуацію на Донбасі.

Після розмови між президентами України і Росії Петром Порошенком і Володимиром Путіним, останній скликав Раду безпеки країни.

Читайте такожПорошенко закликав Путіна звільнити українських заручників

Як повідомила прес-служба Кремля, російський президент поінформував учасників наради телефонну розмову, яка відбулася з президентом України. Присутні обмінялися думками про поточний стан російсько-українських відносин і підняли питання врегулювання ситуації на сході України.

У зборах Радбезу взяли участь: голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, керівник Адміністрації президента Антон Вайно, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу, директор ФСБ Олександр Бортніков, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, спецпредставник президента з питань природоохоронної діяльності, екології і транспорту Сергій Іванов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Петро Порошенко та Володимир Путін провели телефонну розмову, в ході якої глава української держави закликав звільнити українських заручників, які утримуються в російських в'язницях і на окупованих нею територіях, і відзначив необхідність виконання Росією "Мінська".