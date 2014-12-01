Порошенко і Меркель обговорили поступ реформ і ситуацію на Донбасі

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у телефонній розмові Меркель привітала Україну з успішним формуванням парламентської коаліції та висловила сподівання, що новий уряд втілить проєвропейські реформи.

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Порошенко зазначив, що запрацював новий склад Верховної Ради. На його переконання, коаліційна угода, обрання голови ВР та затвердження прем’єр-міністра у перший день засідання нового парламенту є чітким сигналом готовності України до глибоких проєвропейських реформ.

Сторони обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема питання гуманітарної допомоги та енергопостачання. Порошенко і Меркель наголосили на необхідності виконання Мінських домовленостей усіма сторонами як шляху до мирного врегулювання. Була відзначена важливість продовження консультацій у рамках Трьохсторонньої контактної групи, а також особлива роль посла ОБСЄ Хайді Тальявіні.

Президент України і канцлер ФРН домовились докладати подальших зусиль для інтенсифікації переговорів щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.