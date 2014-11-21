Меркель: для гарантій безпеки в Європі треба продовжити діалог з РФ

Такую заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель, перебуваючи з візитом в Польщі, передає DW.DE. Вона наголосила, що діалог з Росією залишається необхідним.

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За словами Ангели Меркель, санкції - не самоціль, і ухвалюються тоді, коли їх не уникнути.

Крім цього, німецький канцлер сказала, що розуміє особливі побоювання Польщі в зв'язку з ситуацією в Україні. "Для нас сусідні країни є партнерами, а не сферами впливу", - сказала Ангела Меркель.

Висловлюючи своє бачення української кризи, канцлер наголосила, що наразі відбувається "тривале порушення територіальної цілісності України". Німеччина виступає за продовження діалогу з Росією, але "право сильнішого" для неї неприйнятне, зазначила Ангела Меркель. "Для нас діє сила права", - сказала вона.