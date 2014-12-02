Порошенко пропонує лишити на посадах Полторака і Клімкіна

Порошенко пропонує перепризначити Полторака міністром оборони і Клімкіна - міністром закордонних справ.

Президент України Петро Порошенко пропонує парламенту перепризначити Степана Полторака на посаду міністра оборони України і Павла Клімкіна - міністром закордонних справ України. Читайте такожПорошенко підписав указ про прийняття до громадянства України трьох іноземних фахівців Відповідні проекти постанов Верховної Ради внесено президентом до парламенту, повідомляється на сайті ВР.

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