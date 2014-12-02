«Опозиційний блок» і група Єремєєва в повному складі не голосували за новий Кабмін

Як передає кореспондент УНІАН, «за» із групи “Економічний розвиток” проголосував Станіслав Березкін.

Із фракції партії “Блок Петра Порошенка” “за” проголосували 136 народних депутатів, проти — 1 (Мустафа Найєм), утрималися 6 народних депутатів (Дмитро Добродомов, Світала Заліщук, Сергій Лещенко, Богдан Матківський, Ольга Червакова, Олег Мусій).

З фракції партії “Народний фронт” “за” проголосували 80 із 83 народних депутатів. Не голосували – 2, відсутній -1. Не голосували — Вікторія Сюмар та Дмитро Тимчук.

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Із фракції “Самопоміч” “за” проголосували 25 із 32 народних депутатів. Утримали від голосування Вікторія Войціцька, Андрій Журжій, Вікторія Пташник, Єгор Соболєв, Олена Сотник, Ірина Суслова.

З фракції Радикальної партії “за” проголосував 21 із 22 народних депутатів. Утримався при голосуванні Юрій Шухевич.

З фракції ”Батьківщина” “за” проголосували 16 із 19 народних депутатів. Утримався Ігор Луценко, а були відсутні при голосуванні Надія Савченко та Сергій Власенко.

З позафракційних 9 проголосували за обрання уряду — Владислав Атрошенко, Яків Безбах, Олександр Герега, Володимир Гройсман, Олесь Довгий, Валерій Давиденко, Сергій Ківалов, Сергій Міщенко, Тарас Пастух.