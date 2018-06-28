Лише третина депутатів відвідали всі засідання Верховної Ради у червні - КВУ

Найнижчими показники відвідування виявилася серед представників «Волі народу», «Відродження» та «Опозиційного блоку».

Лише 38% народних депутатів, або 164 з 423, відвідали всі 12 засідань Верховної Ради в червні.

Про це повідомляє комітет виборців України.

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Окрім того, 9 депутатів не відвідали жодного засідання: Євген Мураєв, Дмитро Ярош, Вадим Кривохатько, Наталія Кацер-Бучковська - офіційно з невідомих причин; Євген Бакулін, Олександр Онищенко та Сергій Клюєв - депутати-втікачі; В’ячеслав Константіновський - написав заяву про складання повноважень; Надія Савченко - перебуває під вартою.

Найнижчими показники відвідування виявилася серед представників «Волі народу», «Відродження» та «Опозиційного блоку».

За даними письмової реєстрації, в середньому на засіданнях парламенту були відсутні з невідомих причин 35% депутатів «Волі народу», 34% – «Відродження», 32% - «Опозиційного блоку», 23% - «Самопомочі», по 18% - «Батьківщини» та БПП, 16% - «Народного фронту» і 12% - Радикальної партії Олега Ляшка.

Найбільше депутатів пропустили роботу в п’ятницю, 22 червня, – відсутніми без поважних причин були 127 осіб.