Суд залишив Савченко під вартою

Суд не задовольнив клопотання захисників Савченко про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на взяття на поруки або нічний домашній арешт.

Шевченківський районний суд залишив позафракційного народного депутата Верховної Ради України Надію Савченко під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, після години перебування в нарадчій кімнаті суд виніс рішення за клопотаннями захисників Савченко відмовивши їм у зміні запобіжного заходу із тримання під вартою на взяття на поруки або нічний домашній арешт.

Окрім того, в судовій ухвалі суд зобов’язав СБУ перевірити факти нібито примусового відібрання зразків крові у Савченко у слідчому ізоляторі СБУ про що сьогодні Савченко заявляла у суді.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 червня, Шевченківський райсуд Києва розпочав засідання з розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу Савченко з тримання під вартою на взяття на поруки. Поручителями готові виступити 26 осіб - представники місцевих громадських організацій, а також партії Надії Савченко.

Довідка УНІАН. Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня. 15 травня арешт було продовжено до 13 липня.