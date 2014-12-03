Путін заморозив пенсії росіян на 2015 рік

Відповідний документ розміщено на порталі правової інформації Росії, передає Еспресо.TV.

"Згідно з підписаним законом, всі пенсійні накопичення громадян в 2015 році не передаватимуться в недержавні пенсійні фонди та в керуючі компанії. Кошти, згідно з новими правилами, підуть на фінансування страхових пенсій", - вказується в публікації.

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Нагадаємо, влітку 2014 обговорювалася ідея встановлення заморозки пенсійних накопичень ще на один рік через погіршення економічної ситуації в Росії. Ініціатором знову виступила Ольга Голодець. Рішення про запровадження мораторію на накопичення ухвалили ще в серпні.

У листопаді Путін заявляв, що готовий до серйозного зниження ціни на нафту і втримає російську економіку та бюджет і зможе платити пенсії навіть при дуже низьких цінах на нафту.