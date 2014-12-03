Путін заморозив пенсії росіян на 2015 рік
Президент Росії Володимир Путін підписав законопроект, що передбачає заморозку пенсійних накопичень на 2015 рік
Відповідний документ розміщено на порталі правової інформації Росії, передає Еспресо.TV.
"Згідно з підписаним законом, всі пенсійні накопичення громадян в 2015 році не передаватимуться в недержавні пенсійні фонди та в керуючі компанії. Кошти, згідно з новими правилами, підуть на фінансування страхових пенсій", - вказується в публікації.
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Нагадаємо, влітку 2014 обговорювалася ідея встановлення заморозки пенсійних накопичень ще на один рік через погіршення економічної ситуації в Росії. Ініціатором знову виступила Ольга Голодець. Рішення про запровадження мораторію на накопичення ухвалили ще в серпні.
У листопаді Путін заявляв, що готовий до серйозного зниження ціни на нафту і втримає російську економіку та бюджет і зможе платити пенсії навіть при дуже низьких цінах на нафту.