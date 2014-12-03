Нові міністри, які прийняли громадянство України, розуміють українську - Квіт

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр освіти і науки Сергій Квіт після засідання Кабінету міністрів.

Квіт запевнив, що за потреби готовий сприяти тому, щоб міністри вивчили українську мову.

"Але вони цілком розуміють (мову), але висловитися їм буває іноді важко, звичайно. Але тут інший позитив, що вони володіють англійською мовою, і їм легше з вашими зарубіжними колегами спілкуватися. Але комунікаційних проблем немає", - сказав Квіт, відповідаючи на запитання журналістів.

Читайте такожДо кінця тижня програма дій Кабміну буде представлена в РадіЗа словами Квіта, на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк ввів нових членів уряду у курс справи, яким є на сьогодні порядок денний, і "тепер вони повинні познайомитися в міністерствах зі своїми співробітниками, формувати свій порядок денний".

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня ввечері Верховна Рада затвердила склад нового Кабінету міністрів.

Серед нових урядовців - американка українського походження, міністр фінансів Наталія Яресько; міністр економіки Айварас Абромавічус (Литва); міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі (Грузія).