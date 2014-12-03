В ОБСЄ заявили, що створення "Міністерства правди" - загроза свободі ЗМІ

В Організації з безпеки та співробітництва у Європи вважають, що створення в Україні Міністерства інформаційної політики несе загрозу для свободи діяльності засобів масової інформації.

Про це представник ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятовіч написала в Twitter.

"Ініціатива створити Міністерство з інформації є явною загрозою свободі медіа, це не є способом, щоб протистояти пропаганді", - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, влада ініціювала створення в структурі Кабміну Міністерства у справах інформаційної політики, і 2 грудня Верховна Рада вже призначила Юрія Стеця міністром інформполітики.

Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» закликала народних депутатів України відмовитись від створення Міністерства інформації.

Водночас народний депутат від «Народного фронту», радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що головним завданням такого міністерства має стати захист інформаційного простору України від російської пропаганди і контрпропаганда в Росії, на території тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.