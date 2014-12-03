ЄС та США обіцяють "пліч-о-пліч" підтримувати новий уряд України

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві, яка була ухвалена сьогодні в Брюсселі за результатами засідання Ради з енергетичних питань ЄС-США.

"Рада знову підтвердила рішучість Євросоюзу та Сполучених Штатів стояти пліч-о-пліч в своїй підтримці нового уряду України і наголошує на необхідності продовження реформ в енергетичному секторі України у відповідності зі своїми зобов'язаннями в рамках Енергетичного співтовариства щодо поступової інтеграції українського енергетичного ринку в ЄС, підкреслюючи необхідність захисту вразливих верств населення", - йдеться в заяві.

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Крім того, Рада привітала план, розроблений українським урядом за активної підтримки США щодо надзвичайних заходів у галузі енергетики напередодні майбутньої зими, і підкреслила важливість продовження тісного співробітництва, щоб "забезпечити оптимальне використання допомоги з боку США, ЄС і його держав-членів".

Рада також визнала середньострокові та довгострокові зусилля США і ЄС для підвищення енергетичної безпеки України, включаючи підтримку реформи енергетичного сектора України, підвищення правової та політичної бази та технічних можливостей для збільшення внутрішнього виробництва. "Підвищення енергоефективності та розширення використання відновлюваних джерел енергії також відіграють важливу роль у підвищенні енергетичної безпеки України", - переконані США та ЄС.