Обама заявив, що США продовжуватимуть тиснути на Росію за допомогою санкцій

Про це заявив президент США Барак Обама, передає ТАСС.

За його словами, він без особливого оптимізму дивиться на перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин.

У США вважають, що президент РФ Володимир Путін використовує в політиці підхід, орієнтований у минуле, який "страшно лякає сусідів" Росії.

Проте, до тих пір, поки негативні наслідки санкцій, запроваджених Заходом проти Москви, не почнуть переходити в Росії із сфери економіки в політику, шанси на зміну її курсу будуть невеликі, вважає Обама.

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Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили проти Росії три етапи санкцій.