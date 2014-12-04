Геращенко: "Міністерство правди" має боротися з цензурою в ЗМІ

Про це народний депутат України від "Народного фронту" Антон Геращенко написав на своїй сторінці в Facebook.

На його думку, у нового Міністерства має бути п'ять завдань.

1. Роз'яснювальна та контрпропагандистська робота в інформаційному просторі Криму й окупованої частини Донбасу.

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2. Розробка методики і реалізація проектів по контрпропаганді і агітації в інформаційному просторі РФ.

3. Роз'яснювальна робота по боротьбі з фейками, якими щодня вибухає інформаційний простір України.

4. Протидія російській пропаганді і агітації в українському та світовому інформаційному просторі.

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5. Боротьба з цензурою і самоцензурою, обумовленою тиском власників ЗМІ на журналістів.

"Міністерство інформаційної політики має, на мою думку, бути другом, готовим підставити плече всім патріотам, журналістам, громадянам, які бажають захищати свою країну на полі інформаційної війни з РФ як в Україні. Як на території РФ, так і в усьому світі!", - написал Геращенко.