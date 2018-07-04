У Кремлі відмовилися коментувати відповідь Муженка на провокацію із назвами українських міст в ЗС РФ

На думку Муженка, відповідні укази Путіна свідчать, що Росія не має наміру припиняти агресію.

У Кремлі відмовилися коментувати слова начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка про присвоєння назв низки українських міст військовим частинам російської армії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав журналістам: «Я все-таки рекомендував би вам звернутися в генштаб Росії прокоментувати заяву начальника Генштабу України. Це не прерогатива Кремля».

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Як повідомляв УНІАН, 30 червня президент РФ Володимир Путін підписав укази про присвоєння почесних найменувань низці частин російської армії. Зокрема, 6-й танковий полк російської армії тепер має назву «гвардійський Львівський», 68-й танковий полк - «гвардійський Житомирсько-Берлінський», 163-й танковий полк - «гвардійський Ніжинський».

3 липня Муженко заявив, що відповідні укази Путіна свідчать про те, що Росія не має наміру припиняти агресію. «Українська армія має власні військово-історичні традиції, і дії Росії ніяк на нас не впливають. Своїми рішеннями росіяни продовжують свою давню традицію - красти чужу історію і славу. Це маркування території і озвучування претензій на землі інших народів, до яких Росія не має жодного стосунку. Це чіткий сигнал нам і світу, що агресор не збирається зупинятися на Донбасі та Криму. Він також спрямований на мобілізацію проросійських сил на території України. Традиції сучасної російської армії - це дивна суміш російсько-імперських та радянських міфів», - наголосив Муженко.