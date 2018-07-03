Трамп планує провести зустріч із Путіним "один на один" - CNN
Президент США Дональд Трамп планує 16 липня в Гельсінкі спочатку провести зустріч із російським колегою Володимиром Путіним "один на один", а потім вже продовжити переговори в присутності помічників.
Бути присутніми при розмові тет-а-тет мають лише перекладачі, повідомляє CNN з посиланням на чиновника, знайомого з планами глави Білого дому.
Видання зазначає, що подібну тактику Трамп використовував і в Сінгапурі, де він зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином.
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"Що стосується Путіна, Трамп уже оцінив їх міжособистісні стосунки, але хоче більше часу для розвитку відносин як лідерів двох країн", - сказало джерело.
Трамп, як очікується, почне офіційну підготовку до зустрічі з Путіним найближчими днями, передає CNN з посиланням на радників.
"Швидше за все, це будуть короткі зустрічі з радником Білого дому з національної безпеки Джоном Болтоном і держсекретарем Майком Помпео, а також з іншими представниками національної безпеки", - йдеться в повідомленні.
CNN зазначає, що під час першої зустрічі Трампа і Путіна в Гамбурзі главу Білого дому супроводжував лише тодішній держсекретар Рекс Тіллерсон. При цьому телеканал висловлює побоювання низки американських чиновників, що в ході приватної розмови російський президент може використовувати сформовану ситуацію, будучи досвідченим переговірником.
Раніше УНІАН повідомляв, що центральним елементом майбутнього гельсінського саміту між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним стане майбутнє Сирії і пропозиція про залучення Росії як партнера у витісненні Ірану з поля бою.