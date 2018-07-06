Адвокат про Савченко: сидить в одиночній камері, сильно схудла

Надія Савченко сидить в одиночній камері, раз у тиждень приймає душ.

Нардеп Надія Савченко сидить в одиночній камері СІЗО і приймає душ раз на тиждень.

Про стан Савченко через 107 днів перебування під вартою розповіла прес-секретар Тетяна Проторченко, передає "Обозреватель".

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"Надія сидить в одиночній камері, раз у тиждень приймає душ. Два тижні тому припинила голодування, щоб пройти поліграф. До цього голодувала більше двох місяців. Тому зараз не їсть все. Раціон стриманий і обмежений. Вона сильно схудла", - повідомила вона.

Також стало відомо, що Савченко відповідає на листи, пише депутатські звернення, дивиться телебачення.

Довідка УНІАН. Савченко і керівник Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрювані у підготовці терактів і держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будівлі в урядовому кварталі Києва і вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують скоєння кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 59 діб - до 20 травня. 15 травня арешт був продовжений до 13 липня.