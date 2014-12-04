"Рік Революції": Феномен "Правого Сектора" та "Самооборони"
18:30, 04 грудня 2014Політика
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Агенція УНІАН та телеканал УНІАН-ТБ представляють цикл програм, мета якого – пригадати, яким для нас усіх був Євромайдан, не забути ключові моменти, якими в історію ввійшла українська Революція Гідності та пом’янути героїв Небесної Сотні, які рік тому на морозних вулицях Києва і інших міст України віддали свої життя за нашу свободу.
Четверта програма циклу.
Нові бренди українського політичного дискурсу, які народила Революція Гідності – «Правий Сектор» - громадський правий рух, що перетворився у політичну партію, та «Самооборона», яка змогла вистояти перед озброєними спецпризначенцями міліції, та ім’я якої почали використовувати у корисливих цілях певні особи.
Рік революції. "Правий Сектор" та "Самооборона"
Учасники програми:
Артем Скоропадський, речник «Правого Сектора»;
Андрій Бондаренко, член центрального проводу партії «Правий Сектор»;
Михайло Бондар, народний депутат України, сотник 10-ї сотні Самооборони Майдану;
Андрій Левус, керівник комендатури Самооборони Майдану;
Ігор Пилипчук , ГО «Спільна справа».
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