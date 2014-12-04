"Рік Революції": Феномен "Правого Сектора" та "Самооборони"

Четверта програма циклу.

Нові бренди українського політичного дискурсу, які народила Революція Гідності – «Правий Сектор» - громадський правий рух, що перетворився у політичну партію, та «Самооборона», яка змогла вистояти перед озброєними спецпризначенцями міліції, та ім’я якої почали використовувати у корисливих цілях певні особи.

Учасники програми:

Артем Скоропадський, речник «Правого Сектора»;

Андрій Бондаренко, член центрального проводу партії «Правий Сектор»;

Михайло Бондар, народний депутат України, сотник 10-ї сотні Самооборони Майдану;

Андрій Левус, керівник комендатури Самооборони Майдану;

Ігор Пилипчук , ГО «Спільна справа».