"Рік Революції": Феномен "Правого Сектора" та "Самооборони"

18:30, 04 грудня 2014
Політика
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Агенція УНІАН та телеканал УНІАН-ТБ представляють цикл програм, мета якого – пригадати, яким для нас усіх був Євромайдан, не забути ключові моменти, якими в історію ввійшла українська Революція Гідності та пом’янути героїв Небесної Сотні, які рік тому на морозних вулицях Києва і інших міст України віддали свої життя за нашу свободу.

Четверта програма циклу.

Нові бренди українського політичного дискурсу, які народила Революція Гідності – «Правий Сектор» - громадський правий рух, що перетворився у політичну партію, та «Самооборона», яка змогла вистояти перед озброєними спецпризначенцями міліції, та ім’я якої почали використовувати у корисливих цілях певні особи.

Учасники програми:

Артем Скоропадський, речник «Правого Сектора»;

Андрій Бондаренко, член центрального проводу партії «Правий Сектор»;

Михайло Бондар, народний депутат України, сотник 10-ї сотні Самооборони Майдану;

Андрій Левус, керівник  комендатури Самооборони Майдану;

Ігор Пилипчук , ГО «Спільна справа».

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