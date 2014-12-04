В Україну наступного тижня приїде делегація Міністерства фінансів США



Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це йшлося під час телефонної розмови Петра Порошенко з віце-президентом США Джозефом Байденом.

Байден привітав Україну із швидким формуванням уряду, який націлений на здійснення реформ.

Порошенко подякував Байдену за підтримку України і готовність США надалі зміцнювати трансатлантичну солідарність для застосування рішучих дій ЄС та США, які здатні сприяти мирному врегулюванню ситуації на Донбасі.

Байден повідомив про готовність США розглядати подальшу економічну та фінансову підтримку України. Темою розмови також було питання залучення коштів Міжнародного валютного фонду. Співпраця у фінансовій сфері та економічна допомога обговорюватимуться наступного тижня із делегацією Міністерства фінансів США у Києві.

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Співрозмовники також обговорили гуманітарну ситуацію на Донбасі, зокрема рішення української влади призупинити фінансування, оскільки ці кошти грабуються та йдуть на підтримку тероризму. Також було обговорено можливості постачання гуманітарної допомоги (товарів першої необхідності) мешканцям районів Донбасу, які контролюються бойовиками.

Порошенко та Байден продовжили діалог щодо актуальних питань військово-технічного співробітництва та можливості реалізації альтернативних сценаріїв постачання енергоносіїв.