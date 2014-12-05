У Порошенка хочуть для опозиції прийняти окремий закон

Про це в ефірі "5 каналу" заявила народний депутат від фракції "Блоку Петра Порошенка" Наталія Агафонова, пише Gazeta.ua.

Політик зазначила, що в нашій країні давно назріла необхідність визначити поняття опозиції.

"Потрібно чітко розмежувати, що у нас є коаліція, є парламентська більшість, є коаліційна угода. Питання виникає в тому, хто є опозицією", - підкреслила Агафонова.

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Для цього, за її словами, потрібен відповідний закон.

"Поки що ніде в законі поняття опозиції не визначено. Давайте зараз приймемо закон про опозицію, який буде відповідати європейській практиці і закріпить права опозиції", — заявила нардеп.

У свою чергу народний депутат від "Опозиційного блоку" Юрій Павленко запевнив, що опозиція готова до розробки такого законопроекту.