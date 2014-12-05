Російська журналістка потрапила під обстріл під час зйомки фільму про "кіборгів"

Анна дивом уціліла при обстрілі, але вибуховою хвилею пошкодило її відеокамеру. Про це пише ТСН.

Момент обстрілу вона зняла на відео. Перед цим вона записувала інтерв'ю з одним із солдатів, який розповідав про те, що коли російська армія напала на Крим, українці в них не стріляли, бо вважали братами. У цей момент снаряд влучив в укриття "кіборгів".

Військового, який розповідав про Крим, вибуховою хвилею контузило. Він впав на підлогу, зблід і перестав реагувати на оточуючих.

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"Я вас чую як через вату", - сказав він своїм товаришам. Обстріл тривав і "кіборги" разом з журналісткою сховалися в заглибленні, яке влітку використовували в якості холодильника.