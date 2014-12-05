Лавров назвав підконтрольні "ДНР" та "ЛНР" території гнійником

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лавров сказав на прес-конференції в Базелі за підсумками зустрічі з главами МЗС ОБСЄ.

«Не хотілося б нікого підозрювати, але є відомості, що до такої ось агресивної поведінки щодо територій, про які йде мова (території Донбасу під контролем проросійських бойовиків - УНІАН), підштовхують з-за кордону. Не знаю, навіщо це потрібно. Пояснення тільки одне - комусь вигідно, щоб цей гнійник не зарубцьовуються», - сказав Лавров.

Він заявив, що забезпечення прав і свобод людини на всій території України, у тому числі на сході, контрольованому бойовиками, є зобов'язанням України і всіх тих, хто прийняв рішення щодо Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

За словами Лаврова, повне припинення вогню і відведення важких озброєнь буде найкращим способом допомагати забезпечувати місцевим жителям право на життя, але соціально-економічні права серйозно підірвані і їх відновлення передбачено в Мінських домовленостях.

«Ми здивувалися, коли президент Порошенко прийняв указ, який, по суті, відрізав ці території від економічної, фінансової системи України, не дозволяючи виплатити пенсії, інші допомоги, по суті справи, виводив ці південно-східні регіони із зони гривні», - сказав Лавров.

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«Виходить, що, відстоюючи територіальну цілісність, київська влада чомусь сама відрізає ці регіони від свого економічного і фінансового організму. Ми звертаємо увагу наших українських партнерів на це і вважаємо, що треба, навпаки, всіляко зміцнювати економічні зв'язки», - додав він.

Лавров наголосив, що територіям під контролем бойовиків потрібно дати електрику і газ, а в них є вугілля, яке потрібне решті частині України.