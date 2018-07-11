Горбатюк очолить новостворене Управління спецрозслідувань ГПУ - Сарган

Сьогодні генеральний прокурор Луценко підписав наказ про організаційні зміни в структурі та штатному розписі ГПУ, яким, зокрема, ліквідовано Департамент спеціальних розслідувань, що займався розслідуваннями злочинів під час Революції гідності у 2013-2014 рр.

Сергій Горбатюк, який був керівником ліквідованого Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, очолить новостворене Управління спеціальних розслідувань ГПУ.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

Так, на запитання, чи буде Горбатюк начальником нового Управління спецрозслідувань, вона відповіла: "Буде. Його не звільняли".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 липня, генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про організаційні зміни в структурі та штатному розписі Генеральної прокуратури України, яким, зокрема, ліквідовано очолюваний Сергієм Горбатюком Департамент спеціальних розслідувань, що займався розслідуваннями злочинів під час Революції гідності у 2013-2014 рр.

Згідно з наказом, натомість у структурі ГПУ утворено Управління спеціальних розслідувань як самостійний структурний підрозділ "з тією ж штатною чисельністю, що і однойменне управління у складі колишнього Департаменту спеціальних розслідувань".

При цьому, відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань включено як окремий підрозділ до Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань.