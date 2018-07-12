Рада сьогодні розгляне оновлення ЦВК та призначення суддів Конституційного суду (наживо)

Також передбачається розглянути зміни до закону про судоустрій, що стосується Антикорупційного суду.

Сьогодні Верховна Рада України має розглянути питання щодо оновлення складу членів Центральної виборчої комісії, а також щодо призначення на посаду суддів Конституційного суду.

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Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні також передбачається до розгляду президентський законопроект про внесення змін до закону “Про судоустрій і статус суддів” у зв’язку з прийняттям закону “Про Вищий антикорупційний суд”.

Також сьогодні передбачається розглянути низку економічних законопроектів та значну кількість ратифікацій міжнародних угод.

Зокрема, йдеться про ратифікацію угоди між Україною та Нідерландами про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов’язаних зі збиттям літака малайзійських авіаліній MH17 у 2014 році.

Також одна з угод, яку передбачається ратифікувати, стосується модернізації “Укрзалізниці”.