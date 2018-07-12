"Від Косова до Афганістану": генсек НАТО розповів про внесок України у діяльність Альянсу

Генеральний секретар Альянсу також подякував президенту України за налаштованість поглиблювати зв'язки з НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг подякував Україні за внесок у зміцнення євроатлантичної безпеки.

Читайте такожНАТО погодилось відкрити переговори з Македонією про членство

Про це він сказав під час спільної з президентом України Петром Порошенком прес-конференції, яка проходить в Брюсселі в рамках дводенного саміту НАТО.

"Ми глибоко цінуємо внесок України в НАТО - від Косова до Афганістану, і у Сили швидкого реагування НАТО. Понад 20 років особливого партнерства між НАТО і Україною зробило внесок у євроатлантичну безпеку. І я хочу особисто подякувати вам за вашу відданість щодо поглиблення цих зв'язків між Україною і Альянсом", - заявив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, Україна готова збільшити втричі свій персонал у штабі небойової місії Організації північноатлантичного договору (НАТО) "Рішуча підтримка" в Афганістані. Зараз в місії в Афганістані проходить службу 11 українських військовослужбовців, але їх кількість може бути збільшена до 28 чоловік.

Завдання небойової місії - навчання й підвищення професійного рівня національних сил безпеки Афганістану, інструкторам і радникам місії заборонено брати участь у бойових діях.