Столтенберг відповів на критику Трампа: "війни навчили нас тому, що разом ми міцніші"

При цьому генсекретар НАТО заявив, що і «в епоху Холодної війни країни НАТО вели торгівлю з Росією».

Попри розбіжності з деяких питань, члени НАТО мають зберігати єдність.

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Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг у відповідь на критику президента США Дональда Трампа щодо співпраці Німеччини і Росії в питанні будівництва газопроводу «Північний потік-2», передає радіо Свобода.

«НАТО – це альянс 29 країн, і між ними є відмінності, різні погляди і розбіжності, і газова угода між Росією й Німеччиною (Північний потік-2 – ред.) є таким питанням, щодо якого є розбіжності. Але сила НАТО полягає у тому, що, попри ці відмінності, ми всі готові об’єднатися, щоб захистити один одного, бо ми розуміємо, що разом сильніші, ніж окремо. Думаю, що дві світові війни і Холодна війна навчили нас тому, що разом ми міцніші», – сказав Столтенберг на робочому сніданку з американським президентом перед початком саміту НАТО.

При цьому генсекретар НАТО заявив, що і «в епоху Холодної війни країни НАТО вели торгівлю з Росією».

Як повідомляв УНІАН, Трамп виступив з критикою Німеччини щодо будівництва газопроводу. Він заявив, що через це Берлін потрапляє під контроль Москви.