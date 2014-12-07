До бойовиків організовано везуть "добровольців" з Сибіру (відео)

Про це йдеться у сюжеті телеканалу ТВ2, передає Українська правда.

За даними ЗМІ, відправлення добровольців на Луганщину організував Всеросійський союз ветеранів Афганістану, а спорядили загін на гроші спонсорів.

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Як зазначено у сюжеті, багато хто з "активістів" пройшов Афганістан та Чечню.

Також у сюжеті зазначено, що подібні загони "добровольців" відправляються в Україну з усього Сибіру.