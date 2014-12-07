До бойовиків організовано везуть "добровольців" з Сибіру (відео)
15:46, 07 грудня 2014Політика
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До Луганської області з російського Томська вирушила перша група добровольців: у складі групи 31 особа віком від 23 до 50 років.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу ТВ2, передає Українська правда.
За даними ЗМІ, відправлення добровольців на Луганщину організував Всеросійський союз ветеранів Афганістану, а спорядили загін на гроші спонсорів.
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Як зазначено у сюжеті, багато хто з "активістів" пройшов Афганістан та Чечню.
Також у сюжеті зазначено, що подібні загони "добровольців" відправляються в Україну з усього Сибіру.
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