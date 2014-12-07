На Дніпропетровщині повалили Леніна: міліція порушила справу

Це відбувалося за участю близько 70 молодих людей 6 грудня, повідомляє місцеве видання Горожанин.

Зазначено, що приблизно о 12:30 суботи до пам'ятника Леніна в місті під'їхали молоді люди у камуфляжній формі. Невдовзі до пам'ятника почали підходити жителі Новомосковська, які спостерігали з боку за подіями.

"Через кілька хвилин під'їхала навантажена машина. Молоді люди зачепили трос до машини, попередньо накинувши на шию Леніну і, зміцнивши табличку "КАТ", машина рушила і пам'ятник упав", – пише видання.

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При цьому місцеві жителі відреагували на руйнування монумента оплесками та скандуванням "Слава Україні! – Героям Слава!".

У свою чергу співробітники міліції відкрили кримінальне провадження за фактом знесення пам'ятника Леніну в Новомосковську, передають Українські новини.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 194 КК (умисне пошкодження майна).

Санкції статті передбачають покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт строком до 2 років, або позбавлення волі строком до 3 років.