Турчинов розказав про козирі України на газових переговорах

Україна не планує на сьогоднішніх переговорах у Москві порушувати питання про підвищення ставок на транзит природного газу по українській території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні журналістам у Києві.

«Україна не планує на цих переговорах порушувати питання про підвищення цін на транзит, і ми вважаємо, що і російська сторона буде коректно поводитися, і не підніматиме питання про підвищення цін на постачання газу», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, питання газових сховищ і транспортування природного газу територією України повинні бути тим фундаментом, на основі якого ціни на газ для України не можуть бути вище заявлених (179,5 долара за тисячу кубометрів газу – УНІАН).

«Навіть ті ціни, які заявлені на рівні 179,5 долара, – вони, скажімо так, пропорційно значно більше зросли, ніж, наприклад, плата за транзит», - пояснив він.

Перший віце-прем`єр також вважає, що українська сторона достатньо впевнено підготувалася до переговорів. При цьому О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що Україна розраховує на проведення переговорів на основі рівноправності сторін, які “хочуть очистити енергетичний ринок від посередників і будь-яких інших непрозорих схем”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» у Москві проведуть черговий раунд переговорів про постачання газу в Україну.