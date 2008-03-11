Вирок обвинуваченим у вбивстві Гонгадзе можуть оголосити 15 березня

Очікується, що 15 березня Апеляційний суд Києва винесе вирок обвинуваченим у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомили адвокати підсудних.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого Апеляційний суд м. Києва переніс засідання у справі про вбивство Г.Гонгадзе за клопотанням підсудного Миколи ПРОТАСОВА, який поскаржився на стан свого здоров’я.

3 березня Апеляційний суд Києва вдруге змушений був перенести на 11 березня судове засідання у справі Г.Гонгадзе через хворобу М.ПРОТАСОВА.

Як повідомила журналістам адвокат вдови журналіста Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, у судовому процесі до того як судді підуть до дорадчої кімнати для ухвалення вироку підсудним, залишилось вислухати самих підсудних, їх останнє слово та репліки адвокатів зі сторони обвинувачення.

Довідка УНІАН. Г.Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У його вбивстві звинувачують трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України – Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА. Ще один обвинувачуваний – колишній керівник згаданого Департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – знаходиться в розшуку.

Розгляд по суті кримінальної справи про вбивство журналіста Апеляційний суд Києва розпочав 9 січня 2006 року.