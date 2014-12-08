У Кабміні з'явиться ще один іноземець

За його словами, "фахівець з Грузії чи Литви прийме українське громадянство і займе одне з трьох вакантних місць заступника (міністра юстиції)".

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"У мене є надія, що буквально найближчим часом в міністерстві юстиції з'явиться фахівець на рівні заступника міністра", - додав Бондарчук. При цьому він висловив надію, що заступник-іноземець приступить до роботи вже в найближчу середу, повідомляє ТАСС.

Президент Петро Порошенко також пропонує призначити головою Антикорупційного бюро громадянина іноземної держави.

Стало також відомо, що у Верховній Раді зареєстрований законопроект, згідно з яким посаду Генерального прокурора України зможе займати іноземець.