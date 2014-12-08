У четвер Рада розгляне звернення до США про надання Україні статусу військового союзника

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.

“Наразі реєструється проект постанови про звернення Верховної Ради до Конгресу Сполучених Штатів щодо надання Україні статусу військового союзника Сполучених Штатів”, - сказав він.

Пашинський попросив включити це питання до порядку денного на четвер.

Як повідомляв УНІАН, у вересні президент України Петро Порошенко закликав США надати Україністатус основного союзника без членства в НАТО.

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Водночас за результатами зустрічі 18 вересня з президентом США Бараком Обамою Порошенко повідомив, що США відмовились надати Україні особливий статус поза військовим блоком НАТО.

За словами Порошенка, президент США Барак Обама сказав "ні", оскільки в України вже є особливий статус на рівні співробітництва між США та Україною.

Наразі у США активісти проводять кампанію на підтримку законопроекту, що визначає Україну союзником за межами НАТО.