Вибух у Харкові виявився звуком від утилізації знайдених у металобрухті снарядів

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області, утилізація відбулася сьогодні, 8 грудня, на полігоні в Дергачівському районі області.

У ДСНС не уточнили, який обсяг вибухових речовин було утилізовано, зазначивши, що вибухові частини нелегально ввезених снарядів виявило оперативне управління ГУ Міндоходів у Харківській області.

За даними прес-служби Головного управління Міндоходів України в Харківській області, в вантажі, який орієнтовно прибув до Харкова із зони АТО, було близько 4 тонн металобрухту, серед якого фахівці виявили 10 снарядів (близько 700 кг у тротиловому еквіваленті).

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У правоохоронних органах наголосили, що ніяких надзвичайних подій у місті та районі не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня на території нелегального пункту прийому металобрухту в одній із промислових зон Харкова працівники податкової міліції виявили вибухові частини нелегально ввезених із зони АТО «Градів» та «Ураганів».