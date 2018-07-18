Луценко доручив відкрити кримінальне провадження через облитого зеленкою Шабуніна

Генпрокурор вважає, що напад на опонента із зеленкою – це підступно.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко відреагував на сутички біля будівлі САП 17 липня, доручивши столичній прокуратурі відкрити кримінальну справу.

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«Доручив столичній прокуратурі переглянути кваліфікацію подій і зареєструвати кримінальне провадження», - написав він у Facebook.

«Вважаю, що час припинити ватну традицію використовувати зеленку проти опонентів.

Це не тільки небезпечно для здоров‘я, має ознаки кримінального правопорушення, але й підло», - наголосив генпрокурор.

Нагадаємо, у грудні 2013 року Луценко та його дружина самі постраждали від нападу із зеленкою на Євромайдані у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня, активісти "Центр протидії корупції" та Автомайдану пікетували Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру з вимогою до керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького подати у відставку.

Перед акцією зловмисники облили Шабуніна зеленкою, а також кинули у нього кілька тортів в упаковках торгової марки «Рошен». Шабунін внаслідок нападу під САП отримав хімічний опік очей.

Поліція затримала двох нападників на Шабуніна, однак ознак кримінального порушення в їх діях не побачила. На нападників склали два адмінпротоколи за статтею 173 Кодексу про адмінправопорушення "Дрібне хуліганство" (карається штрафом, виправними роботами або арештом на строк до п'ятнадцяти діб).