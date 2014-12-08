Полторак сподівається на дотримання "дня тиші" незважаючи на перенесення зустрічі в Мінську
23:34, 08 грудня 2014Політика
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Міністр оборони України Степан Полторак висловив надію на дотримання "дня тиші" на сході України 9 грудня, незважаючи на перенесення дати тристоронньої зустрічі в Мінську на кінець тижня.
Полторак сподівається на дотримання "дня тиші" / УНІАН
Міністр підкреслив, що українські військові відкривають вогонь по сепаратистах тільки у відповідь на обстріл з їх сторони, передає Радіо свобода.
Після підписання в Мінську 5 вересня меморандуму щодо врегулювання ситуації на сході України неодноразово оголошувалися "дні тиші".
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Сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях перемир'я.
Протягом понеділка сепаратисти понад 30 разів обстріляли позиції українських військових на донецькому напрямку. Піддалися обстрілу населені пункти Піски, Опитне, Водяне, Авдіївка, Красноголовка.
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