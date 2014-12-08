Полторак сподівається на дотримання "дня тиші" незважаючи на перенесення зустрічі в Мінську

Міністр підкреслив, що українські військові відкривають вогонь по сепаратистах тільки у відповідь на обстріл з їх сторони, передає Радіо свобода.

Після підписання в Мінську 5 вересня меморандуму щодо врегулювання ситуації на сході України неодноразово оголошувалися "дні тиші".

Читайте такожМінську зустріч можуть перенести на 12 грудня - СБУ

Сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях перемир'я.

Протягом понеділка сепаратисти понад 30 разів обстріляли позиції українських військових на донецькому напрямку. Піддалися обстрілу населені пункти Піски, Опитне, Водяне, Авдіївка, Красноголовка.