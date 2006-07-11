Триває голосування по кандидатурі першого віце-спікера

У парламенті оголошено голосування по кандидатурі першого віце-спікера. Голосування відбуватиметься до 22.30.

Як передає кореспондент УНІАН, голова лічильної комісії Ярослав СУХИЙ нагадав депутатам, що шляхом подачі бюлетенів. За його словами голосування триватиме годину.

В той же час член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО повідомив журналістам, що переобрання керівництва лічильної комісії є нелегітимним, оскільки, зокрема, депутатів від фракції БЮТ, які є членами лічильної комісії, невірно проінформували про місце засідання і вони разом з представниками «Нашої України» весь цей час, поки тривало засідання, шукали місце його проведення.