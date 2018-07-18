Нардеп від "Самопомочі" вирішив скласти повноваження, але до осені це неможливо

Скласти повноваження Журжій зможе восени, коли за це проголосують його колеги.

Народний депутат від "Самопомочі" Андрій Журжій написав заяву про складання депутатських повноважень. Документ опубліковано на сторінці політсили у Facebook. Заява була написана ще 26 червня, зареєстрована - сьогодні, 18 липня.

Як повідомляє ТСН, скласти повноваження Журжій зможе лише тоді, коли за це проголосують його колеги. А всі вони нині на літніх канікулах і повернуться до роботи в сесійній залі лише восени.

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У заяві Журжія на ім'я голови Верховної Ради Андрія Парубія він вказав, що "напередодні виборів у парламенті стався відкат здійснених реформ". Тому він не бачить причин перебувати в парламенті, який призупинив роботу над втіленням ключових економічних реформ - запровадження податку на вивезений капітал, ліквідація податкової поліції, економічних підрозділів СБУ та Нацполіції.

Місце Журжія може зайняти депутат Луцької міськради Юлія Вусенко, яка значиться під №36 у виборчому списку.

Нагадаємо, протягом 2005-2014 років Журжій був керівником юридичного департаменту групи компаній Fozzy Group. Також був президентом ТОВ "Група компаній "Інвестиційні партнери". Журжій є членом правління Асоціації правників України, членом Громадської ради при Антимонопольному комітеті України, головою Дисциплінарного комітету Української асоціації інвестиційного бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня зі складу фракції "БПП" вийшов нардеп-мажоритарник Вадим Кривохатько.