Радикальна партія хоче забрати комітети фінансової політики та будівництва - Луценко

10:23, 09 грудня 2014
Політика
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На керівництво комітетами Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та з питань фінансової політики і банківської діяльності претендує фракція Радикальної партії.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам координатор парламентської коаліції Юрій Луценко.

Він зазначив, що “пропонуються кандидатури від Радикальної партії: Комітет ВР з питань будівництва, містобудування та ЖКГ - Сергій Скуратовський, Комітет з питань фінансів і банківської діяльності - Сергій Рибалко”.

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За словами Луценка, відповідний проект постанови сьогодні буде зареєстровано в парламенті, а після його розгляду на засіданні профільного комітету найближчим часом винесено на розгляд Верховної Ради.

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