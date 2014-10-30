Радикали Ляшка просяться в коаліцію

Окрім "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Самопомочі", до більшості може ще приєднатися "Батьківщина". А сьогодні під вечір у коаліцію попросилася ще й Радикальна партія. Її лідер Олег Ляшко вже провів переговори з Порошенком, передає ТСН.

Радикали пропонують свої доповнення до коаліційних угод, які підготували партії Порошенка і Яценюка.

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"Стратегічною метою своєї діяльності коаліція визначає забезпечення розбудови потужної національної економіки, в тому числі за рахунок імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, а також забезпечення добробуту та європейської якості життя громадян України", - ідеться в пропозиції радикалів.

Крім того, у Ляшка окреслили пріоритетні завдання для нового уряду.