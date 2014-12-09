З комітетів Ради можуть відкликати депутатів, які голосували за диктаторські закони

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 278 із 350 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним проектом постанови передбачається відкликати з посад перших заступників, заступників та секретарів комітетів ВР депутатів, які голосували за диктаторські “закони 16 січня”.

Читайте такожДев'ять Героїв України голосували за диктаторські закони - журналістПісля того як це питання було включено до порядку денного, депутати з фракції Радикальної партії, які вимагали внесення цих змін, розблокували трибуну ВР.