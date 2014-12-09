З комітетів Ради можуть відкликати депутатів, які голосували за диктаторські закони
11:15, 09 грудня 2014Політика
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Парламент включив до порядку денного сесії проект постанови “Про внесення змін до постанови Верховної Ради України “Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної ради України 8-го скликання” (реєстраційний №1291).
Рада обговорить можливе відкликання з комітетів депутатів, які голосували за закони "16 січня" / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 278 із 350 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Даним проектом постанови передбачається відкликати з посад перших заступників, заступників та секретарів комітетів ВР депутатів, які голосували за диктаторські “закони 16 січня”.
Читайте такожДев'ять Героїв України голосували за диктаторські закони - журналістПісля того як це питання було включено до порядку денного, депутати з фракції Радикальної партії, які вимагали внесення цих змін, розблокували трибуну ВР.
Ті хто голосував за закони 16 січня, підуть з керівних посад у комітетах
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