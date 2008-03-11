У НУ-НС зрозуміли, що ПР не хоче знімати недоторканність з Ющенка

"Ми категорично будемо вимагати, щоб першим питанням на наступному пленарному тижні розглядався законопроект №1375 “Про внесення змін до Конституції” (щодо скасування депутатської недоторканності). Ми будемо вимагати цього незалежно від того, чи розглядався законопроект на засіданні профільного Комітету з питань правової політики, чи ні”.

Про це офіційному сайту Блоку сказав народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Роман Зварич, коментуючи ситуацію щодо прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції щодо скасування депутатської недоторканності.

"Членами профільного Комітету з питань правової політики є такі “світочі” юриспруденції, як Віктор Янукович, Петро Симоненко, Андрій Клюєв, - зазначив Зварич, - вони вважають, що їхні знання юриспруденції настільки високі, що не обов’язково брати участь в засіданнях Комітету”. “У зв’язку з саботуванням роботи з їхнього боку, від дня свого створення Комітет жодного разу не зміг провести засідання через відсутність кворуму”, - зауважив він. “У зв’язку з цим Регламент надає Голові Верховної Ради повноваження внести без попереднього висновку профільного Комітету на розгляд парламенту відповідний законопроект, оскільки вичерпаний передбачений Регламентом 30-денний строк для розгляду законопроекту Комітетом, - нагадав Зварич, - саме такими повноваженнями і скористався Арсеній Яценюк”.

Щодо принципових відмінностей законопроектів №1375 (законопроект щодо скасування депутатської недоторканності, ініційований коаліцією), і законопроекту №1375-1 (законопроект щодо гарантій недоторканності деяких посадових осіб, ініційованого опозицією), Зварич зазначив, що опозиція “стосовно народних депутатів застосовує значно м’якше формулювання, фактично не скасовує а мінімально обмежує недоторканність. Якщо такий законопроект буде прийнято, то ми не зможемо говорити про скасування депутатської недоторканності, якої вже протягом багатьох років вимагає український народ”. “Опозиційний законопроект не містить жодних положень щодо скасування недоторканності суддів, - зауважив Зварич, - тому, всі заяви стосовно скасування такої недоторканності – це лукавство і брехня”. “Стосовно відміни недоторканності Президента, то це теж елемент лукавої гри, - зазначив народний депутат, - оскільки опозиційний законопроект, скасувавши президентську недоторканність, в той же час залишає без змін процедуру імпічменту”. “Лукавство також полягає в тому, що я жодного разу не чув про вимоги з боку народу про скасування недоторканності Президента”, - сказав Зварич. “Насправді є одна привілейована “каста” чи “клуб”, - наголосив Зварич, - який складається з 450 членів, які дуже часто користується “законним” імунітетом чи недоторканністю для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності”. На переконання народного депутата “цей архаїчний інститут вже давно потрібно скасувати з метою повернення України на істинний шлях розвитку демократії”.