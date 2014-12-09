Турчинов: Позиція НФ - в бюджеті не може бути економії для армії і Національної гвардії

"Ми розуміємо, що бюджет буде дуже складним, що треба буде заощаджувати на багатьох напрямках і багатьох питаннях. Але для нас принципово важливо: в бюджеті країни, і це позиція "Народного фронту", не може бути економії для армії і Національної гвардії", - сказав він, наголосивши на тому, що саме це - ті пріоритети, "які ми зобов'язані фінансово забезпечити в повному обсязі".

"Саме це необхідно для тих задач, які стоять перед Збройними Силами та перед нашою країною" - додав О. Турчинов, звернувшись до фракцій коаліції з проханням підтримати цю позицію.