В ЄС очікують від України прозорого розслідування вбивства Шеремета

Також у ЄС вважають, що прогрес у цій справі буде важливим для забезпечення довіри громадян до правоохоронних органів.

Європейський Союз очікує, що українська влада проведе прозоре розслідування вбивства журналіста Павла Шеремети, яке було скоєно два роки тому в центрі Києва, аби притягнути винних до відповідальності.

Про це заявляє Представництво Європейського Союзу в Україні на сторінці у Facebook.

"Ми очікуємо, що українська влада проведе прозоре розслідування цього злочину, аби притягнути винних до відповідальності. Прогрес у цій справі, без сумніву, буде важливим для забезпечення довіри громадян до правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня, речник Генпрокуратури Андрій Лисенко заявив, що на даному етапі розслідування відпрацьовується чотири основні версії щодо мотивів скоєння вбивства журналіста Павла Шеремета 20 липня 2016 року. Серед них - професійна журналістська діяльність, особисті неприязні стосунки, дестабілізація обстановки в Україні, помилка об'єктом (підірваний автомобіль належав цивільній дружині журналіста Олені Притулі).

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Цього ж дня перший заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін повідомив, що поліція продовжує роботу над ідентифікацією особи, яка була зафіксована камерами відеоспостереження під час мінування автомобіля Шеремета.

Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Генеральний прокурор Юрій Луценко називав основною версією вбивства журналіста помсту за його професійну діяльність. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключав, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Національна поліція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.