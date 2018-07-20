Поліція про справу Шеремета: певну особу встановили, але не ідентифікували

Голова Нацполіції запевнив, що справа вбивства Шеремета "щодня обговорюється" правоохоронцями.

Голова Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що слідство "встановило особу, яка може бути причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета, але поки її не ідентифікувало"

Про це він сказав під час брифінгу в Одесі 20 липня, пише Українська правда.

За його словами, з моменту скоєння вбивства була створена посилена слідчо-оперативна група, яка розслідує кримінальне провадження.

Він зазначив, що до її складу входять найкращі співробітники слідства і кримінального розшуку, які провели дуже великий об'єм роботи.

"Це правда. Багато критиків кажуть, що немає позитивних результатів. Від лиця кримінальної поліції можу сказати, що позитивні результати є", - заявив Аброськін.

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"Проведена робота по певних напрямках. Сьогодні можу сказати, що встановлена особа, тобто не особа установлена, а людина, яку можна ідентифікувати", - додав голова Нацполіції

Він зазначив, що оперативники опрацювали понад 3 тисячі терабайтів відеоматеріалів, які були вилучені у ході слідчо-оперативних заходів.

"У подальшому ця робота, яка була проведена, дасть нам можливість встановити особистість людини, яка була на відео безпосередньо під час мінування", - розповів Аброськін.

Головний поліцейський сказав, що не може розповісти більше, бо у нього немає для цього дозволу від слідчого і тому "він не може перейти певний кордон".

"Але робота йде, вона продовжується. І коли буде можливість і відповідний дозвіл, ми зможемо сказати більше. Але це, мабуть, може бути тоді, коли певна людина буде затримана, коли їй буде повідомлено про підозру і коли буде рішення суду", - додав він.

Голова Нацполіції запевнив, що справа вбивства Шеремета "щодня обговорюється" правоохоронцями.

Раніше журналісти вимагали публічного звіту щодо вбивства Шеремета.

В п'ятницю, 20 липня, на місці загибелі Шеремета збирались його колеги та друзі, щоб вшанувати його пам'ять.

Як повідомлялося, Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ, Устименка допитали.

Потім у поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.

Президент Петро Порошенко запропонував долучити міжнародно визнаного розслідувача до української слідчої групи у справі Шеремета.

У вересні 2017 року стало відомо, що головне слідче управління Нацполіції засекретило всі судові рішення у справі про вбивство Павла Шеремета задля захисту життя осіб, "які беруть участь у кримінальному судочинстві".

У лютому 2018 року редактор-засновник "Української правди" Олена Притула виступила з вимогою до генпрокурора Юрія Луценка розслідувати загибель журналіста УП Павла Шеремета у 2016 році як терористичний акт.