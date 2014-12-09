"Іншого виходу немає": голова Донецької ОДА заявив, що готовий купувати вугілля у бойовиків

Голова Донецької ОДА Олександр Кіхтенко не бачить іншого виходу, як вести переговори і закуповувати вугілля на територіях, непідконтрольних українській владі. Про це він заявив на прес-конференції в Краматорську, повідомляє ОстроВ.

«Є дуже серйозна проблема, наприклад, робота Слов'янської теплоелектростанції. У них котли розраховані тільки на одну марку вугілля - «А» - антрацит. Він видобувається тільки на території, яка тимчасово підконтрольна "ДНР" і "ЛНР". І більше це вугілля взяти ніде, його немає. Або ми поставляємо його з тієї території, або ми залишаємося без вугілля», - сказав Кіхтенко.

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Губернатор зазначив, що має намір озвучити цю проблему для її якнайшвидшого вирішення Кабінетом міністрів України.

«Я бачу, що нам потрібно відпрацювати чіткий механізм у питаннях забезпечення вугіллям наші території. Є підприємства, які зареєстровані на нашій території, які можуть безпосередньо вести переговори з керівництвом "ДНР", "ЛНР". Нехай ведуть. Нехай законно укладають домовленості і законним шляхом перевозять вугілля для забезпечення наших теплових станцій. Я не бачу іншого виходу, як забезпечити Слов'янську ТЕЦ антрацитом», - сказав він.

Губернатор підкреслив, що в даному випадку це питання не тільки ОДА, але і держави: «Ми не можемо на сьогодні залишити без світла і тепла населення України».

Як повідомляв УНІАН, українські підприємства на даний час не можуть використовувати вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей, оскільки такі дії підпадають під статтю Кримінального кодексу "фінансування тероризму".

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни, які тривають з квітня поточного року, відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного, видобуток якого сконцентровано у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності.

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За даними Міненерговугілля, Україна через дефіцит енергетичного вугілля у вересні обмежила на 50% експорт електроенергії в ЄС і повністю зупинила експорт електроенергії в Білорусь.

Україна вже отримала 250 тис. тонн південноафриканського вугілля трьома партіями. Ще 250 тис. тонн цього палива, що доставляється на трьох судах, країна очікує отримати до кінця поточного року.