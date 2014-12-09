З бюджету Южноукраїнська екс-меру повинні виплатити зарплату за три роки в сумі 350 тис. грн – рішення суду

Відповідне рішення Южноукраїнський міський суд ухвалив 8 грудня ц. р., повідомив у коментарі УНІАН міський голова Южноукраїнська Євген Квасневський.

Нагадаємо, Стулін був позбавлений посади мера на підставі рішення Южноукраїнського міського суду від 29 жовтня 2011 року, яким його було визнано винним у здійсненні адміністративного порушення - поєднанні обов'язків мера із заняттям бізнесом. Стулін суміщав свою мерську діяльність із управлінням ТзОВ «Пластик-Ярд», підприємства з виробництва пластикових човнів. Відповідно, суд зазначав, що Стулін порушив ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування», яка визначає сумісництво як причину дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, що і призвело до його відставки у березні 2012 року і до призначення виборів нового міського голови.

Як зазначив чинний мер Южноукраїнська Квасневський, поки що повний текст рішення суду від 8 грудня 2014 року не оприлюднений, однак, схоже, що воно «створить прецедент соціальної несправедливості для жителів Южноукраїнська» - адже 350 тис. грн заробітної плати Стуліну доведеться виплатити з міського бюджету. Відповідно, міській владі доведеться зменшити вартість фінансування низки соціальних програм, соцвиплат, житлово-комунальних проблем, ремонту доріг тощо, зазначив Квасневський.

Натомість, зазначив Квасневський, у міському суді Южноукраїнська перебуває на розгляді адміністративна справа на підставі прокурорського позову щодо чинного міського голови Южноукраїнська «за порушення строків (6 днів) надання відповідей на прокурорське реагування».

За словами мера, такий тиск з боку силових структур спричиняє велику напругу у місті енергетиків. «Як полковник МНС, який протягом багатьох років працював на міській атомній станції, добре розумію, наскільки важливою для городян є безперешкодна діяльність органів місцевого самоврядування, що забезпечує безперебійне надання комунальних послуг, здійснення своєчасних соціальних виплат. Тому судові рішення, які стосуються лише задоволення матеріальної частини питання, а також тиск з місцевих прокурорсько-силових структур роблять громаду міста заручником чиїхось впливів», - зазначив міський голова Южноукраїнська Квасневський.