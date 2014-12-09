Українську частину комітету асоціації Україна-ЄС сформують до кінця грудня

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Ірина Геращенко.

”Українська частина буде сформована до кінця грудня стовідсотково”, - сказала вона.

Виступаючи на конференції ”Україна як тест для європейської солідарності?”, яка проходить у Європарламенті, Геращенко повідомила, що в ході зустрічі з керівником європейської частини комітету, депутатом Європейського парламенту Андрєєм Плєнковичем було досягнуто домовленості про те, щоб спільне засідання буде проведено у Брюсселі.

Читайте такожПрезидент ЄП: Події в Україні є безпрецедентним випробуванням для всієї Європи”Я запропонувала, щоб друге (засідання) пройшло не просто в Україні, не просто в Києві, а щоб ми виїхали на території Донбасу, які знаходяться під контролем української влади, наприклад, у Слов`янськ, щоб євродепутати не через канали російської пропаганди, а на власні очі побачили, як українська влада відбудовує території, які знаходяться під її контролем”, - додала Геращенко.