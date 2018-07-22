Україна розробляє проект санкцій проти російських ЗМІ у Криму

Проект розробляється Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення спільно з СБУ, Міністерством юстиції, Міністерством закордонних справ та Міністерством інформаційної політики.

Україна планує запровадити санкції проти всіх юридичних та фізичних осіб причетних до розподілу ефіру в окупованому Криму.

Про це повідомив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський у коментарі «Крим.Реалії».

«Ми зібрали всю інформацію, де в Криму мовлять російські радіостанції і канали. Ми зібрали інформацію про їхніх керівників, власників, про всіх чиновників, які розподіляли частоти між цими радіостанціями. Це 500 сторінок великого документа, фінальну версію якого ми незабаром плануємо презентувати. І всі ці люди отримають по заслугах», – заявив Костинський.

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Проект розробляється Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення спільно з СБУ, Міністерством юстиції, Міністерством закордонних справ та Міністерством інформаційної політики.

Раніше УНІАН повідомляв, що від жовтня цього року українські ЗМІ, які ведуть мовлення на окуповані території Донецької й Луганської областей, а також на територію анексованого Криму, будуть вести програми на 75% українською мовою.